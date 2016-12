Italia, Florenzi: "Visto? Non siamo scarsi". Candreva: "Presto per i calcoli" Il romanista: "Tanti si sono rimangiati le loro parole". Il laziale: "La Svezia farà la partita della vita"

15 giugno 2016

"Non è vero che siamo così scarsi come si è detto alla vigilia di questo Europeo, e che non ci sono giocatori tecnici, e che non abbiamo possibilità di passare il turno: dopo la partita col Belgio, c'è già chi si è rimangiato certe parole". Alessandro Florenzi va a muso duro, in conferenza stampa, a dimostrazione della grinta e dell'unità d'intenti del gruppo azzurro. A fargli eco le parole di Antonio Candreva: "Non facciamo calcoli, occhio alla Svezia".



FLORENZI: "GRANDI MERITI DI CONTE" Florenzi carica il gruppo: "La maglia azzurri unisce tutti, unisce noi e dovrebbe unire tutti i tifosi italiani. Merito va al mister, che ci ha trasmesso i suoi valori. Ci ha detto di non pensare alle parole, ma di confermarle con i fatti. Si è visto durante la partita che siamo sempre stati tutti in piedi, io e Insigne siamo alti come la gamba di Vertonghen ma siamo scattati quando ha spintonato Oriali a bordo campo", ha aggiunto il centrocampista azzurro.