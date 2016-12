Italia, De Rossi-sorpresa: si allena. Ce la vuol fare

1 luglio 2016

De Rossi sì, De Rossi no. E' il grande dubbio della vigilia in casa azzurra. Il centrocampista non ha svolto la prima parte dell'allenamento, ma poi è entrato in campo e ha lavorato in gruppo. E allora: Candreva no, non ce la fa. Daniele ni, forse ce la fa, e comunque sta facendo di tutto per giocare contro la Germania. Non è il caso di stilare sentenze, bisogna attendere ora per ora gli sviluppi. Sturaro è prontissimo a fare la sua parte. Si decide all'ultimo. Stando alle ultime, De Rossi in campo è dato al 51 per cento. Ma la risposta definitiva si avrà sabato mattina.