Italia, Conte: "Vogliamo fare gioire tutti i tifosi"

31 maggio 2016

Conte ha ufficializzato stasera i 23 giocatori convocati per l'Europeo. "Mi dispiace dal punto di vista umano lasciare a casa persone che hanno dato tutto in questi due anni, ma bisogna fare delle scelte - le parole del c.t. alla Rai -. Far gioire i tifosi? Lavoriamo per questo". Sulla stessa lunghezza d'onda il capitano azzurro, Buffon: "Non stiamo vivendo il nostro miglior momento, ma magari proprio in queste occasioni si riesce a emergere e sorprendere".