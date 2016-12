Italia, Conte: "Thiago Motta e Montolivo sono recuperati ma non li rischio" Il c.t. azzurro alla vigilia dell'amichevole contro la Scozia: "De Rossi ha questo problema al tendine d'Achille, domani gioca e speriamo possa dare risposte positive"

28 maggio 2016

L'Italia è a Malta dove domani affronterà la Scozia in amichevole, nell'ultimo test prima delle convocazioni per l'Europeo. "C'è una buona notizia, Thiago Motta e Montolivo da ieri si allenano con noi e hanno svolto lavori supplementari - spiega Antonio Conte -. Sono con noi, ma non penso di rischiarli domani". Su De Rossi: "Ha questo problema al tendine d'Achille e può destare un po' di preoccupazione, domani gioca e speriamo possa dare risposte positive".

Conte fa il punto della situazione in casa Italia: "Sono molto soddisfatto dell'impegno visto in settimana da parte di tutti e non è facile fare delle scelte, anche alla luce di questo comportamento, di questa voglia dei giocatori. Penso non sia facile anche dal punto di vista affettivo. Il senso della partita è avere delle verifiche su quello che stiamo facendo, sul lavoro degli ultimi giorni. La formazione la deciderò domani". Per quanto riguarda gli infortunati, "faremo delle valutazioni con il dottore - dice il c.t. -, ma sono tutti recuperati. C'è chi sta un po' meglio e chi un po' peggio, devo scegliere le migliori situazioni per noi. Le decisioni verranno prese per il bene dell'Italia e non per il bene mio".



Il c.t. spiega le proprie intenzioni: "Se vogliamo sorprendere dobbiamo essere forti sotto l'aspetto fisico, mentale e tecnico-tattico, non servono marine o maratoneti, ma gente motivata. Il problema del gol? Lavoriamo per risolverlo, il pallone devi metterlo dentro, per questo bisogna lavorare per migliorare e provare a sorprendere".