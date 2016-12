Italia, Conte: "Ragazzi straordinari, non siamo solo catenaccio"

27 giugno 2016

"Solo a sentirlo Italia-Germania mi mette i brividi - ha proseguito Conte - Il più bel complimento ce l'ha fatto Xavi quando ha detto che l'Italia gli ricorda metà Atletico Madrid e metà Barcellona. Dispiace per Thiago Motta, che è il nostro 12° uomo in campo". E ancora il ct azzurro: "Sono stato buon profeta ieri quando mi sono spinto un po' in là dicendo che non avremmo fatto le vittime sacrificali. Sapevo che avremmo dovuto fare qualcosa di straordinario. I ragazzi lo hanno fatto e lo meritano. C'è grande disponibilità da parte loro. Chi mi conosce sa che insegno a giocare a calcio, non a difendermi. Le squadre migliori sono quelle che hanno un ottimo equilibrio. Oggi abbiamo fatto un'impresa. Sabato ci aspetta un'impresa titanica contro la squadra più forte del torneo. Per fare le imprese il primo a crederci deve essere l'allenatore, ho cercato di farlo capire ai ragazzi e ho trovato disponibilità, fin troppa. Perché a volte devo tirare il freno! Stiamo dimostrando che l'Italia a livello calcistico è di buonissimo livello. De Rossi ha preso un colpo all'anca, vediamo. Speriamo che possa recuperare altrimenti troveremo una soluzione come abbiamo fatto con Candreva. Mi auguro che i nostri tifosi siano orgogliosi di noi".