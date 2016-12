Italia, Conte: "Ho avuto buone risposte da tutti"

22 giugno 2016

"Insigne? L'ho fatto entrare quando si sono allargate le difese e gli spazi - ha proseguito Conte a caldo ai microfoni della Rai - ma ripeto è stata partita dura e fisica, nulla da rimproverare ai miei".



Lunedì, alle 18, la Nazionale se la vedrà contro la Spagna negli ottavi di finale: "Non è stato un sorteggio fortunatissimo, affrontiamo una delle squadre più forti al mondo e c'è il massimo rispetto - spiega il c.t. -. Dobbiamo cercare di parlare tramite il campo, dobbiamo dare tutto e non avere recriminazioni. Guardando il tabellone c'è uno sbilanciamento pazzesco tra le squadre che sono a destra e sinistra, ma c'è un regolamento e bisogna rispettarlo".



Il commissario tecnico analizza così la partita di stasera: "Il campo ha favorito loro, è stata una partita molto fisica. Per chi provava a giocare a calcio, questo è un terreno che non ha favorito. Nel nostro momento migliore abbiamo preso gol, adesso bisogna tornare a lavorare. Ho avuto delle risposte positive. Io ho giocato a calcio, queste partite non sono mai semplici e noi abbiamo risposto colpo su colpo. Anche con otto cambi si è vista una squadra e un'idea, abbiamo provato a giocare a calcio su un campo che non ci permetteva di farlo. Non mi sento di rimproverare niente ai ragazzi, c'è stato il massimo impegno sotto tutti i punti di vista. Con oggi hanno giocato tutti i componenti della rosa tranne Marchetti, sono ragazzi che stanno lavorando".