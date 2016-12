Italia, Bernardeschi è già carico: "Sto vivendo un sogno"

3 giugno 2016

Agli Europei Bernardeschi ci sarà, ma i timori di non essere del gruppo c'erano: "Paura di non essere convocato? Sì, essendo giovane ci stava di poter rimanere fuori. Ha avuto paura De Rossi, figuriamoci se non dovevo averla io. Ho sempre cercato di dare il 100%, alla fine è arrivata questa chiamata importantissima".



Poi sugli obiettivi in Francia: "Non mi accontento di essere qui, dobbiamo sognare tutti. La squadra deve lavorare per raggiungere gli obiettivi. E' chiaro che mi piacerebbe vincere, sono sicuro che daremo il massimo per vincere il trofeo". Del resto il ricordo del Mondiale del 2006 è ancora vivo nei ricordi dell'attaccante viola: "Eravamo tutti radunati in piazza davanti al maxischermo. Tifavamo la Nazione, non solo per la Nazionale: sostenevamo tutti i nostri campioni. Fu una grande emozione quella vittoria".



Il modello di Bernardeschi è Shevchenko, ma la sorpresa azzurra cerca di rubare un po' a tutti i migliori che incrocia sulla sua strada: "Prendo spunto da tutti i campioni che vedo giocare e coi quali ho la fortuna di allenarmi. Con Buffon ho un bellissimo rapporto, lo ringrazierò sempre per i consigli e per i suoi aiuti. E' un modello da seguire e da osservare".



Quanto al gruppo azzurro, l'attaccante della Fiorentina non ha dubbi: "Credo che ci sia tanta qualità nei singoli e nel complesso. Sono presenti tanti giovani come me, dobbiamo amalgamarci bene". Poi sulla gara con la Germania: "Ho ripensato molto alla partita, l’ho analizzato da solo ma anche col mister e coi compagni. Credo che ci sia mancato qualcosa per fare male agli avversari: è andata male nel risultato ma non nel gioco. In campo si colgono delle sfumature che da fuori a volte non si percepiscono". "Il ct mi chiede di puntare l’uomo e di creare superiorità numerica ma vuole anche anche che restiamo tutti uniti quando non abbiamo palla", ha poi spiegato sui suoi compiti in azzurro.



Infine una battuta sulle polemiche legate alla numero 10 della Nazionale: "Condivido il fatto che la indossi Thiago Motta, la merita per tutto quello che ha fatto nella sua carriera".