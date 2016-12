Islanda-mania: share del 99,8% per la partita in tv

28 giugno 2016

L'Islanda-mania che sta travolgendo l'Europa ha le sue radici a Reykjavik. È lì che si sono radunati in migliaia, davanti al maxi-schermo, lì dove hanno festeggiato con il "geyser-sound", quela mantra da brividi che sta contagiando tutti gli appassionati. Ma c'è di più. Come riporta As c'è un dato clamoroso legato all'ancora più incredibile vittoria sull'Inghilterra: la partita in tv ha realizzato uno share del 99,8%. Un vero e proprio record.