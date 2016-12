Irlanda del Nord-Germania 0-1: Mario Gomez, un gol che vale oro

21 giugno 2016

LA PARTITA

Irlanda del Nord-Germania, non c'è niente di scontato. Ci si gioca tutto, dal primo al terzo posto, dopo un cammino fin qui buono dei "piccoli" irlandesi, e non esente da critiche (anche feroci) quello dei campioni del Mondo dopo lo 0-0 con la Polonia e i tanti rischi messi a referto. E dunque, via a questa sfida con uno sguardo a Ucraina-Polonia, l'altra gara che chiude i conti del gruppo.



Loew cambia, prepara una squadra più offensiva: un po' a sorpresa c'è Mario Gomez al centro dell'attacco, torna titolare in una partita che non sia amichevole dopo quattro anni. Ozil, Müller e il pallido Goetze a supporto, un esterno destro di difesa come Kimmich, che è un centrocampista offensivo. Il ct cerca soluzioni per una Nazionale fin qui in debito -di bel gioco e di ardore offensivo- con la sua storia. E l'avvio, al pari di tutto il primo tempo, è una caccia ossessiva al gol, corredata, finalmente, da manovre ampie. Piacevoli.



Gli irlandesi stanno molto, troppo, sulle loro posizioni di difesa. Difendono tutti, difendono anche dopo lo 0-1 quando Marione Gomez, al 29', trova il pertugio per superare McGovern, dopo uno splendido duetto con Müller. E' il gol che certifica la rinascita di un giocatore che ha molto sofferto, e che correda un primo tempo monografico. E' solo Germania, è Müller che coglie un palo al 27' e poi una traversa al 34', sono almeno cinque mezzi miracoli del portiere irlandese che ripara fino a dove gli riesce. Per Neuer, solo un intervento -diciamo comodo- su un tiro lungo di Ward nei rari momenti in cui l'Irlanda prova a respirare. Piccole cose. Müller e c. chiudono il tempo col vantaggio minimo. Potevano starci, e benone, due o tre gol di differenza.



Ripresa. Cambia di un niente il copione. Per i tedeschi due palle-gol di Goetze al 7', e c'è sempre McGovern che alza le barriere. Poi l'ingresso di Schurrle per Goetze e, per così dire, un calo di tensione dei bianchi di Loew. Quasi a star contenti dell'1-0 che può garantire il primato del girone. E un occhio a quel che combinano gli irlandesi che qualcosa, timidamente, provano: una fuga di Davis, per esempio, che induce la Germania a evitare eccessi offensivi. Ferma restando la difesa a oltranza dell'Irlanda cui lo 0-1 fa comodo: l'occasione per il ripescaggio non è affatto impossibile.



Al minimo dunque le emozioni. Va bene così, a entrambe. La caccia al secondo gol è una questione che Mario Gomez vorrebbe risolvere, ma c'è sempre McGovern. L'1-0 della Polonia garantisce alla Germania il primato nel girone, e l'ottavo di finale il 26 giugno, contro una delle terze ripescate. L'Irlanda, con 3 punti e lo zero nella differenza reti aspetta. E ha ragione di sperare negli ottavi.