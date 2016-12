Irlanda del Nord, che accoglienza per Will Grigg... is on fire!

28 giugno 2016

Delirio in Irlanda del Nord per il ritorno della nazionale, che ha ben figurato agli Europei: terzo posto nel gruppo C con la vittoria ai danni dell'Ucraina. L'idolo dei tifosi? Unico e incontrastato: Will Grigg. Ha giocato la bellezza di zero minuti agli Europei, ma il coro a lui dedicato è entrato nelle case di tutta Europa. E i tifosi lo hanno accolto così, nella festa per il ritorno della nazionale, cantando a squarciagola "Will Grigg is on fire", sulle note di Freed from Desire ( scopri come è nato il coro ).