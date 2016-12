Irlanda, anche le pecore sono pronte per la sfida con la Francia

26 giugno 2016

In Francia gli irlandesi hanno vinto l'oscar della miglior tifoseria. Cori spettacolari, serenate e non solo. Un popolo in festa per la nazionale di Martin O'Neill che alle 15 affronterà i transalpini e vuole vendicarsi della "mano di Henry". Anche le pecore sono pronte per la sfida con un look speciale...