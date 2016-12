Inghilterra: Wenger scelta numero uno per la panchina

29 giugno 2016

In Inghilterra non hanno dubbi. Secondo i tabloid è il tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger il candidato numero uno per la panchina della Nazionale dei Tre Leoni, fresca di clamorosa eliminazione da Euro 2016 e senza ct dopo le dimissioni di Roy Hodgson . La Football Association sarebbe anche disposta ad aspettare Wenger fino alla scadenza del suo contratto coi Gunners, nel giugno 2017, ricorrendo ora a un ct ad interim, Gareth Southgate dell'Under 21.

Alla guida dell'Arsenal dall'ottobre 1996, vero e proprio monumento per i Gunners, il francese Wenger è la pista principale che la FA sta seguendo per far ripartire l'Inghilterra, umiliata dall'Islanda e fuori dagli Europei agli ottavi di finale. Una figura dunque che vanta una grande esperienza in Premier League. Per Wenger però c'è da aspettare: il suo contratto scade il 30 giugno 2017 e comunque c'è sempre il rinnovo. Ma la Football Association sarebbe sicura di riuscire a convincere il tecnico a intraprendere questa nuova avventura. Nel frattempo la panchina verrebbe affidata a Southgate per guidare la squadra nelle partite di qualificazione ai Mondiali 2018: il 4 settembre c'è già la sfida contro la Slovacchia. Altri nomi accostati alla panchina dell'Inghilterra sono il tecnico del Bournemouth Eddie Howe, possibilmente in tandem con l'ex nazionale inglese Steven Gerrard, Steve Bruce (Hull City), l'ex manager dell'Inghilterra Glenn Hoddle e Claudio Ranieri, reduce dalla conquista del titolo di Premier con il Leicester.