Inghilterra, il Sun accusa Vardy: "Tuffatore"

23 maggio 2016

In Inghilterra non amano simulazioni e comportamenti antisportivi e non guardano in faccia a nessuno. Ne sa qualcosa Jamie Vardy, finito nuovamente nella bufera per il rigore guadagnato nel match che l'Inghilterra ha giocato contro la Turchia. Una simulazione che al Sun ha ricordato quella contro il West Ham in campionato e che gli era costata due giornate di squalifica. "Tuffatore" l'accusa del popolare tabloid d'Oltremanica.