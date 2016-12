I record dell'Islanda: l'8% della nazione è in Francia

La nazionale allenata da Lars Lagerbaeck (lo ricordate? Era il ct della Svezia nel 2004, ai tempi del famigerato biscotto) non è più una sorpresa a livello europeo. Nelle qualificazioni si è piazzata al secondo posto nel girone con Rep. Ceca, Turchia, ma soprattutto Olanda, battuta sia a Reykjavik che a Amsterdam. I valori tecnici sono importanti: Sigthorsson e Finnbogason sono attaccanti di valore, Sigurdsson e lo storico Gudjohnsen hanno esperienza e tecnica, gli "italiani" Bjarnason (ora al Basilea) e Hallfredsson garantiscono quantità e qualità.



L'8% DELLA POPOLAZIONE È IN FRANCIA

Ma il pareggio di Saint-Etienne porta con sé anche una serie di dati, statistiche e curiosità che fanno davvero sorridere e danno anche la misura e le dimensioni dell'impresa dell'Islanda. Innanzitutto quella sugli spettatori in relazione al numero degli abitanti dello stato islandese. Delle 320mila persone che vivono sull'isola nell'Oceano settentrionale, l'8% (ovvero più di 20mila persone) era in Francia per assistere al match col Portogallo! Per dire: Cristiano Ronaldo, su Twitter, ha 43 milioni di follower. Un dato davvero unico, ma d'altronde l'Islanda è lo stato più piccolo ad aver mai partecipato ad una manifestazione continentale. L'altro numero che dovrebbe far riflettere sulla bontà del calcio islandese: sono solo 20.000 i tesserati per squadre di calcio sull'isola.



LA NAZIONALE DEI -SON

22 su 23 giocatori in rosa, tutti gli 11 in campo contro il Portogallo: i cognomi dei giocatori islandesi finiscono tutti con -son. L'unico a fare eccezione è Eidur Gudjohnsen. Come ci ricorda Opta Sports, a Euro 1964 la Danimarca schierò 10 giocatori con il cognome che finiva -sen. Quello dell'Islanda è quindi un record. D'altra parte il suffisso -son è un patronimico e significa "figlio di". Quelli femminili terminano tutti con -dottir.



ISLANDA CINICA COME... LA GRECIA

Cristiano Ronaldo se ne faccia una ragione. C'è chi, come la Grecia, ha vinto un Europeo puntando tutto sulla difesa e sul contropiede. E a soccorso di questa teoria c'è una statistica davvero interessante: l’Islanda è la squadra che ha effettuato più tiri senza mai mancare la porta (4) in un Europeo dalla Grecia 2004 (5, contro la Francia).