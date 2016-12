Gli Europei di Francia a tavola

Gli Europei di calcio in Francia sono alle porte. Il fascino del paese transalpino e il richiamo della sua gastronomia possono diventare un'occasione irripetibile per un viaggio che unisca turismo e sport. Ecco allora una guida culinaria delle città transalpine, a cominciare da Montpellier, sede del ritiro dell'Italia di Conte, con gli indirizzi utili per tutti i gusti: di cucina tradizionale francese, cucina etnica e, per i 'nostalgici', di cucina italiana...