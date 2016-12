Germania, Loew: "Nessuna paura dell'Italia"

28 giugno 2016

"Non abbiamo paura dell'Italia". Il ct della Germania Joachim Loew è fiducioso in vista della sfida valevole per il quarti di finale di Euro 2016. "Abbiamo fiducia nelle nostre capacità - ha detto - Nel 2012 eravamo ancora inesperti. Io volevo ingabbiare Pirlo ma, con il senno di poi, il piano non ha funzionato e me ne assumo la responsabilità. Quella sconfitta ha aiutato la mia crescita personale anche per il Mondiale del 2014 che abbiamo vinto".