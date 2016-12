Francia e la nuova seconda maglia bianca: ecco perché

20 giugno 2016

È stata la partita delle maglie. Quelle della Svizzera, a pezzi ( guarda qui le foto ). Quelle della Francia, bianche. Tutto normale, no? Non proprio. La Francia giocava "in trasferta", in quanto la partita era Svizzera-Francia. Così la squadra di Deschamps era tenuta a giocare con la seconda divisa, quella bianca, per un maggiore contrasto con quella rossa degli elvetici. I più attenti avranno però notato come la maglia bianca con la quale è scesa in campo la Francia non era quella presentata mesi prima dell'Europeo. La Nike, infatti, aveva presentato una seconda divisa bianca, in tutto e per tutto uguale a quella indossata contro la Svizzera, ma con una differenza chiara: le maniche, una blu e una rossa, per richiamare la bandiera francese con il bianco centrale della divisa.