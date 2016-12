Francia, Deschamps: "Siamo delusi, persa una grande chance" Il ct: "Abbiamo vinto e sofferto insieme, oggi abbiamo perso insieme". In finale delusione Pogba, un fantasma in campo

L'amara sconfitta col Portogallo ha lasciato il segno in casa Francia. A partire da Didier Deschamps. "C'è mancata concretezza - ha spiegato il ct dei galletti -. Abbiamo avuto le opportunità per vincerla...". "E' stata una partita difficile, molto chiusa, sfortunatamente hanno fatto loro gol - ha aggiunto -. Siamo delusi, ma la delusione deve fermarsi qui. Non dobbiamo gettare il lavoro fatto, ma abbiamo perso una grande chance di essere campioni d'Europa".

"La delusione c'è ed è immensa, servirà tempo per digerirla - ha proseguito Deschamps -. Abbiamo vinto e sofferto insieme, oggi abbiamo perso insieme. È stato bello aver avuto il trofeo in casa nostra, purtroppo non l'abbiamo vinto noi". "E' dura e difficile commentare questa sconfitta - ha precisato Diidier -. Abbiamo avuto diverse occasioni per vincere, abbiamo colpito un palo con Gignac". "Ma voglio fare i complimenti ai miei ragazzi per aver dato tutto, possiamo crescere ulteriormente", ha aggiunto. "Inoltre voglio congratularmi con i nostri avversari, che sono diventati campioni d'Europa: hanno fatto la loro partita, chiudendosi e ripartendo bene. Perdendo Ronaldo si sono chiusi maggiormente ed è stato bravo il loro portiere", ha concluso il ct francese.

DELUSIONE POGBA Era uno degli uomini più attesi degli Europei, ma contro il Portogallo Paul Pogba ha deluso. Il centrocampista bianconero non è mai entrato in partita, facendo solo il compitino e risultto uno dei peggiori in campo. Penalizzato forse dal modulo, Pogba a Saint Denis è rimasto imbottigliato in mezzo al traffico, senza riuscire mai a far valere le sue qualità. L'ennesima prova opaca di un Europeo giocato non certo al massimo tra luci (poche) e ombre (tante).