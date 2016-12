Francia-Albania: De Biasi mastica amaro, Deschamps se la gode

15 giugno 2016

A pochi minuti dalla fine del match, è tanta l'amarezza per De Biasi, che ha accarezzato il sogno del pareggio fino al 90'. "Abbiamo fatto una prestazione positiva, mettendo in difficoltà gli avversari in più di una circostanza - ha spiegato –. Le occasioni più nitide nel primo tempo le abbiamo avute noi". Ora sarà difficile qualificarsi, ma il ct dell'Albania è orgoglioso delle prestazioni: "Ultimamente fatichiamo a fare gol e quando non segni diventa dura. abbiamo dimostrato in queste due partite di meritare di essere qui, mi auguro che nell'ultima partita faremo i gol che non siamo riusciti a fare fino a oggi".



Diverso invece lo stato d'animo di Deschamps: "Abbiamo giocato con il cuore, il gioco è da migliorare, ma abbiamo sei punti e siamo già agli ottavi. Per il momento nessuna delle grandi squadre ha dominato". "Complimenti gli albanesi che ci hanno dato filo da torcere - ha aggiunto, rendendo onore all'avvarsario -. Noi siamo stati più bravi nel secondo tempo e i giocatori entrati nella ripresa hanno fatto la differenza".