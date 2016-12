Euro2016, tutti i convocati

6 giugno 2016

GRUPPO C

POLONIA

Portieri: Artur Boruc (Bournemouth/ENG), Lukasz Fabianski (Swansea City/ENG), Wojciech Szczesny (Roma/ITA), Przemyslaw Tyton (VfB Stuttgart/GER)

Difensori: Thiago Cionek (Palermo/ITA), Pawel Dawidowicz (Benfica/POR), Kamil Glik (Torino/ITA), Artur Jedrzejczyk, Michal Pazdan (both Legia Warsaw), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund/GER), Bartosz Salamon (Cagliari/ITA), Jakub Wawrzyniak (Lechia Gdansk)

Centrocampisti: Jakub Blaszczykowski (Fiorentina/ITA), Kamil Grosicki (Rennes/FRA), Tomasz Jodlowiec (Legia Warsaw), Bartosz Kapustka (Cracovia), Grzegorz Krychowiak (Sevilla/ESP), Karol Linetty (Lech Poznan), Krzysztof Maczynski (Wisla Krakow), Slawomir Peszko (Lechia Gdansk), Maciej Rybus (Terek Grozny/RUS), Filip Starzynski (Zaglebie Lubin), Pawel Wszolek (Hellas Verona/ITA), Piotr Zielinski (Empoli/ITA)

Attaccanti: Robert Lewandowski (Bayern Munich/GER), Arkadiusz Milik (Ajax/NED), Artur Sobiech (Hanover/GER), Mariusz Stepinski (Ruch Chorzow)



GERMANIA

Portieri: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre ter Stegen (Barcellona)

Difensori: Jerome Boateng (Bayern Munaco), Emre Can (Liverpool), Jonas Hector (Colonia), Benedikt Howedes (Schalke), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Shkodran Mustafi (Valencia), Jonathan Tah (Bayer)

Centrocampisti: Julian Draxler (Wolfsburg), Mario Goetze (Bayern Munaco), Sami Khedira (Juventus), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Bastian Schweinsteiger (Manchester United), Julian Weigl (Borussia Dortmund)

Attaccanti: Thomas Müller (Bayern Monaco), Andre Schürrle (Wolfsburg), Lukas Podolski (Galatasaray), Mario Gomez (Besiktas) e Leroy Sane (Schalke)



UCRAINA

Portieri: Denys Boyko (Beşiktas), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Nikita Shevchenko (Zorya Luhansk)

Difensori: Artem Fedetskiy (Dnipro), Olexandr Kucher (Shakhtar Donetsk), Yevhen Khacheridi (Dynamo Kyiv), Yaroslav Rakitskiy (Shakhtar Donetsk), Vyacheslav Shevchuk (Shakhtar Donetsk), Bohdan Butko (Shakhtar Donetsk)

Centrocampisti: Denys Garmash (Dynamo Kyiv), Oleksandr Karavayev (Zorya Luhansk), Viktor Kovalenko (Shakhtar Donetsk), Yevhen Konoplyanka (Sevilla), Ruslan Rotan (Dnipro), Serhiy Rybalka (Dynamo Kyiv), Serhiy Sydorchuk (Dynamo Kyiv), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Anatoliy Tymoshchuk (Kairat Almaty), Andriy Yarmolenko (Dynamo Kyiv), Oleksandr Zinchenko (FC Ufa)

Attaccanti: Pylyp Budkivskiy (Zorya Luhansk), Roman Zozulya (Dnipro), Yevhen Seleznyov (Shakhtar Donetsk)



IRLANDA DEL NORD

Portieri: Mannus (St Johnstone), McGovern (Hamilton), Carroll (Notts County).

Difensori: Cathcart (Watford), J Evans (West Brom), McAuley (West Brom), McCullough (Doncaster), McLaughlin (Fleetwood), Hodson (MK Dons), Hughes (Melbourne City), McNair (Manchester United), Baird (Derby County).

Centrocampisti: Davis (Southampton), Norwood, (Reading), C Evans, (Blackburn Rovers), Ferguson (Millwall), Dallas (Leeds United), McGinn (Aberdeen), Ward (Nottingham Forest).

Attaccanti: K Lafferty (Norwich City), Washington (QPR), Magennis (Kilmarnock), Grigg (Wigan Athletic).