Euro2016: nazionalista russo espulso per la seconda volta

21 giugno 2016

Fermato dopo gli incidenti di Marsiglia, Shprygin era stato espulso dalla Francia, una decisione che non era affatto piaciuta al Cremlino. Atterrato a Mosca con la bandiera russa come mantello, il leader degli ultrà russi ha fatto presto ritorno in Francia.



Agli inquirenti che lo interrogavano, Shprygin ha raccontato di aver preso un volo alle 4 di notte per Barcellona e di aver raggiunto in auto lo stadio di Tolosa, circa 400 km dalla città catalana. Un'autentica beffa per i servizi segreti francesi e le forze dell'ordine: per le autorità di Parigi, già alle prese con l'allerta terrorismo, è stato uno smacco totale.



Ora, dopo aver passato la notte in commissariato, prenderà un volo per Parigi e da lì una coincidenza per la Russia. Storia chiusa, ma solo fino al prossimo capitolo...