Euro2016: Kiraly il più vecchio, Rashford il più giovane

9 giugno 2016

Dei 552 giocatori presenti a Euro 2016 sono 21 quelli che hanno più di 35 anni . I cinque più vecchi sono tutti portieri. Il primatista è Gabor Kiraly , storico portiere dell'Ungheria - famoso per la sua tuta-pigiama -, 40 anni compiuti lo scorso aprile. Dietro di lui, appunto, altri quattro estremi difensori: Shay Given (Irlanda, 40 anni), Orges Sehi (Albania, 39 anni a settembre), Roy Carroll (Irlanda del Nord, 39 anni a settembre) e Gigi Buffon (38 anni). Nella lista dei 10 vecchietti nomi intramontabili: Riccardo Carvalho, Eidur Gudjohnsen, Anatoliy Tymoshchuk, Zoltan Gera e l'ex Bari Jean-François Gillet.

L'esperienza conta. È così che l'Uefa ha celebrato, in anticipo, i "grandi vecchi" di Euro 2016. E ha provato a mettere assieme una top 11 di over 35 che saranno in campo in Francia. Tra i pali ovviamente Buffon. Difesa a quattro davvero da big con Rat (Ucraina), Barzagli (Italia), R. Carvalho (Portogallo) e Evra (Francia). Centrocampo con Rosicky (Rep. Ceca), Tymoshchuk (Ucraina) e Sanmartean (Romania). Attacco nostalgico, con Aduritz (Spagna), Robbie Keane (Irlanda), Gudjohnsen (Islanda).