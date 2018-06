Euro2016, Germania: Löw lascia a casa Marco Reus Il ct tedesco costretto a tagliare l'attaccante del Dortmund, che saltò anche i Mondiali nel 2014

31 maggio 2016

Compleanno amaro per Marco Reus. Due anni dopo la delusione mondiale, quando l'attaccante del Borussia saltò la Coppa del Mondo per un infortunio, il ct della Germania Löw lo ha escluso dalla lista dei 23 che parteciperanno agli Europei in Francia. All'origine della decisione, anche in questa circostanza, sono le condizioni fisiche del giocatore. Oltre a Reus Löw ha deciso di tagliare Brandt, Bellarabi e Rudy. Convocati Rüdiger e Schweinsteiger.



Un problema agli adduttori, che "non gli permette di fare cambi di direzione": Marco Reus salterà gli Europei perché, come ha spiegato Löw in conferenza stampa, "i medici erano molto dubbiosi su un recupero al cento per cento di Marco in vista delle partite. È una decisione che prendiamo con molta tristezza perché sarebbe stato molto utile per noi". La notizia è arrivata nel giorno del 27esimo compleanno dell'attaccante del Dortmund, che già nel 2014 non aveva partecipato alla spedizione mondiale della Germania in Brasile. Tanti i messaggi di incoraggiamento da parte dei compagni. Khedira in conferenza stampa ha spiegato: "Marco ha accolto la notizia con grande compostezza, siamo tutti dispiaciuti".



Hanno superato il taglio Rüdiger e Bastian Schweinsteiger, mentre gli altri tre che non partiranno per la Francia sono Brandt, Bellarabi e Rudi. Confermati i giovani Weigl e Sané. Löw ha spiegato: "Hummels e Schweinsteiger saranno pronti, sono praticamente guariti".



GERMANIA, I 23 CONVOCATI

Portieri: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre ter Stegen (Barcellona)

Difensori: Jerome Boateng (Bayern Munaco), Emre Can (Liverpool), Jonas Hector (Colonia), Benedikt Howedes (Schalke), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Shkodran Mustafi (Valencia), Antonio Rüdiger (Roma)

Centrocampisti: Julian Draxler (Wolfsburg), Mario Goetze (Bayern Munaco), Sami Khedira (Juventus), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Bastian Schweinsteiger (Manchester United), Julian Weigl (Borussia Dortmund)

Attaccanti: Thomas Müller (Bayern Monaco), Andre Schürrle (Wolfsburg), Lukas Podolski (Galatasaray), Mario Gomez (Besiktas) e Leroy Sane (Schalke)

Happy Bitrthday @marcinho11 but we are really sad. Unbelievable. That hurts me. #vivelafreundschaft pic.twitter.com/Dp8Au4gawM — Mario Götze (@MarioGoetze) 31 maggio 2016

SPAGNA, DEL BOSQUE SCEGLIE I MADRIDISTI Nella giornata di martedì Vicente Del Bosque svelerà la lista definitiva dei 23 convocati per la Spagna. 19 convocati ufficiali sono già stati rivelati, mancano quattro giocatori. E questi quattro verranno scelti tra i sei preconvocati che militano nel Real Madrid e nell'Atletico. In pratica Del Bosque si è riservato qualche ora in più per valutare le condizioni di coloro che sono scesi in campo nella finale di Champions di Milano. In sei per quattro maglie, quindi. I giocatori in ballo sono Sergio Ramos, Lucas Vazquez e Isco per il Real Madrid; Juanfran, Koke e Saul per l'Atletico. A rischiare sono Saul, il cui ruolo è già coperto, Isco, che col Real ha giocato poco, e Lucas Vazquez, che è però una preziosa arma a partita in corso. Non resta che aspettare.



Questi i 19 convocati sicuri:

Portieri: De Gea (Manchester United), Casillas (Porto), Rico (Siviglia)

Difensori: Piqué (Barcellona), Jordi Alba (Barcellona), Bartra (Barcellona), Azpilicueta (Chelsea), San José (Athletic Bilbao), Bellerin (Arsenal)

Centrocampisti: Bruno Soriano (Villarreal), Busquets (Barcellona), Thiago Alcantara (Bayern Monaco), Iniesta (Barcellona), David Silva (Manchester City), Fabregas (Chelsea)

Attaccanti: Pedro (Chelsea), Morata (Juventus), Nolito (Celta), Aduriz (Athletic Bilbao)