Euro 2016, tre italiani nella Top 11 da sogno

19 maggio 2016

L'asse centrale è tutto azzurro, a forti tinte biancorossonere. Gigi Buffon in porta, Paolo Maldini in difesa, Andrea Pirlo in cabina di regia. Il resto è il meglio del calcio europeo di ieri e di oggi, la firma, anch'essa prestigiosa, è di un fuoriclasse assoluto: Gianni Rivera . A lui la Uefa ha chiesto di indicare i migliori 11 giocatori della storia dei campionati europei . E la formazione che è uscita fuori è obiettivamente da sogno.

Eccola, appunto. In porta, come detto, c'è Gianluigi Buffon, senza dubbio il miglior portiere degli ultimi 15 anni abbondanti. In difesa, da destra a sinistra, Rivera ha scelto Lahm, capitano della Germania campione del mondo in Brasile, Thuram, Beckenbauer, Maldini; Gullit, Pirlo, Platini; Rummenigge, Van Basten, Cristiano Ronaldo. Il che, tradotto, significa tre italiani, due francesi, tre tedeschi, due olandesi e un portoghese. Tra questi, in attività, ci sono solamente Buffon, Lahm, Pirlo e Cristiano Ronaldo.