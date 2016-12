Euro 2016, tragica rissa dopo Germania-Francia: un morto a Belfort

8 luglio 2016

Arrivano brutte notizie dalla Francia, dove un uomo di una sessantina d'anni - la cui identità non è stata ancora confermata - è morto a Belfort (regione Borgogna-Franche-Comtè) durante una rissa dopo il match Francia-Germania. A riferirlo è BFM-TV, secondo cui la vittima, che al momento dei fatti era seduta al tavolino di un bar sulla place d'Armes, è stata colpita in faccia da un tavolo col piede in ghisa.

L'uomo è morto questa mattina, nell'ospedale in cui era stato ricoverato, intorno alle 5:30. "E' una sfortunata vittima collaterale", ha dichiarato un responsabile della polizia locale citato da BFM-TV. Ieri nella fan zone del centro storico di Belfort erano presenti in più di cinquemila. La rissa, le cui cause sono al momento ignote, è scoppiata poco dopo il fischio finale della semifinale dell'Europeo, alle 23,15. Un'indagine è in corso per capire le cause dell'accaduto. Le immagini della videosorveglianza del bar in cui era seduta la vittima e della piazza circostante sono attualmente allo studio degli inquirenti francesi.