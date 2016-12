Euro 2016, tifoso nordirlandese muore cadendo da un muretto

13 giugno 2016

Tragedia nella notte a Nizza, dove un tifoso dell'Irlanda del Nord di 24 anni è morto in seguito alla caduta da un parapetto di otto metri. L'uomo, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, era in forte stato di ubriachezza. L'incidente è avvenuto sulla promenade des Anglais, la strada più celebre della città francese che costeggia la spiaggia, alcune ore dopo la fine della partita persa per 1-0 dall'Irlanda del Nord contro la Polonia.