Euro 2016, Spagna-Turchia 3-0: Roja agli ottavi

LA PARTITA

Due partite, sei punti, quattro gol, zero reti incasate. E' questo il bottino con cui la Spagna conquista gli ottavi. Contro la Turchia la banda di Del Bosque mostra il meglio del repertorio. A Nizza Iniesta e Morata sono gli uomini immagine delle Furie Rosse. Lo specchio di una filosofia di gioco. Classe sopraffina e senso del gol che fanno la differenza e lanciano segnali forti e chiari a tutte le big che puntano la vittoria finale. La Spagna c'è. Lo dice il tabellino, ma non solo. Dal campo, infatti, arrivano indizi importanti sullo stato di forma di questa squadra e sulle potenzialità di un gruppo che sa bene come si vince un Europeo.



All'Allianz Riviera Del Bosque vuole approfittare del pareggio tra Repubblica Ceca e Croazia e mette in campo i migliori per blindare la qualificazione. Solito 4-3-3 con Morata affiancato da Nolito e David Silva. Terim invece si gioca la carta Burak Yilmaz per dare più peso all'attacco. L'avvio è tutto di marca spagnola. Come da copione, le Furie Rosse impostano la gara sul possesso e col fraseggio stretto innescano le sovrapposizioni. Rispetto alla prima gara, Morata si muove meglio ed è lui il primo a impegnare Volkan prima con un destro dalla distanza, poi con una spaccata deviata da Balta sul palo. In mezzo al campo la Roja prende il controllo del match. Iniesta è il direttore d'orchestra, Silva l'uomo più attivo tra le linee, ma la manovra spagnola si spegne al limite e la squadra di Terim prova a colpire in contropiede, approfittando della serata storta di Ramos. Con tanti uomini a ridosso dell'area turca, gli spazi sono pochi e per la Roja è dura trovare linee di passaggio in verticale. Meglio passare per vie esterne, dunque. Sale in cattedra Nolito. L'attaccante del Celta Vigo alla mezz'ora pennella per la testa di Morata, che sblocca la partita, e poi firma il 2-0 tre minuti dopo, approfittando di un errore di Topal. Un uno-due che mette la Turchia al tappeto e porta la gara sui binari spagnoli.



Nella ripresa la Roja gioca sul velluto e incanta. Iniesta è di un altro pianeta e delizia l'Allianz Riviera innescando subito Jordie Alba nell'azione che porta al 3-0 firmato ancora Morata. Le Furie Rosse dilagano e rischiano di segnare ad ogni azione. Silva ci prova in tutti i modi, ma la mira è sbagliata. Senza pressione e col risultato in cassaforte, la Spagna manovra con precisione e qualità, congelando la gara col palleggio e giocando di prima. E così l'ultima mezz'ora si trasforma in un allenamento, con la Turchia in campo solo per evitare la figuraccia. Questa Spagna mette paura.