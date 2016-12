Euro 2016: solo un pari tra Romania e Svizzera

15 giugno 2016

La Svizzera parte forte ma non impensierisce Tatarusanu e così sono i romeni a trovare il gol alla prima chance. Al 18' lo juventino Lichtsteiner trattiene per la maglia Chipciu in area e per l'arbitro è rigore: come contro la Francia è Stancu ad andare sul dischetto a segnare l'1-0. Poco dopo, al 27', la Romania sfiora il raddoppio con Sapunaru che si fa largo in area, conclude col destro ma scheggia il palo esterno. Dopo la mezz'ora si sveglia la Svizzera: al 32' la punizione a giro col mancino di Rodriguez è bloccata da Tatarusanu mentre al 39' Dzemaili di testa mette sul fondo da ottima posizione.



Nella ripresa la Svizzera inizia forte, spinta anche dal dover rimontare lo 0-1. Dopo aver rischiato l'autogol con Djourou, al 57' la selezione del ct Petkovic pareggia: sugli sviluppi di un calcio d'angolo da destra, Mehmedi raccoglie la corta respinta di Rat e con un gran sinistro in diagonale trafigge Tatarusanu per l'1-1. La squadra rossocrociata non si accontenta e al 68' sfiora il raddoppio con Embalo che gira di testa sul cross di Lichtsteiner ma è fondamentale il disturbo di Sapunaru sul talento del Basilea per non fargli inquadrare la porta. Nel finale torna in avanti la Romania grazie anche all'ingresso del bomber Andone, la selezione rossocrociata però tiene e con anche un difensore in più come Lang non corre alcun rischio.



Domenica 19 giugno alle ore 21 la terza e ultima giornata del gruppo A: la Svizzera contro la Francia a Lille, la Romania contro l'Albania a Lione.