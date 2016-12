Euro 2016, si chiama Carla la ragazza della serenata irlandese

21 giugno 2016

Il video della serenata dei tifosi irlandesi per le strade di Bordeaux a una misteriosa ragazza bionda ha fatto il giro del mondo ed è diventato presto virale con più di un milione di visualizzazioni. La ragazza in questione si chiama Carla Romera e di mestiere fa la bagnina. "E' stato un momento magico - ha detto al Daily Mail - Sono davvero fiera dei tifosi irlandesi". Alla bella Carla non è restato che ringraziarli dando a uno di loro un tenero bacio sulla guancia.