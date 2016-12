Euro 2016, scontri anche a Nizza. Oggi paura per Turchia-Croazia Tafferugli al centro della città tra nordirlandesi e polacchi. Altre quattro le gare a rischio

12 giugno 2016

Non solo Marsiglia, ma anche Nizza è stata colpita dalle violenze tra tifosi. Al centro della città ci sono stati degli scontri tra i sostenitori della Polonia e quelli del Nord Irlanda in vista della gara di stasera. Secondo il sito del quotidiano Nice Matin, che riportano fonti locali e della sicurezza, ci sono stati incidenti nella città vecchia, pare accesi da un gruppo di giovani del posto. Paura anche per Turchia-Croazia.

Ci sono stati lanci di oggetti, risse e atti di vandalismo, ma l'intervento della polizia avrebbe presto sedato gli animi. A preoccupare le forze di polizia locali, però, ci sono almeno altre quattro partite in programma in questa fase a gironi. Vediamole nel dettaglio...

TURCHIA-CROAZIA Parigi è stata invasa dai tifosi croati e turchi. In particolare ci sarebbero diversi supporter della Dinamo Zagabria, il cui idolo è Marko Petrovic, leader dei Thompson, rock band di destra che ha scritto l'inno nazionalista contro gli stranieri della Croazia. La sicurezza francese, però, teme anche gli ultrà parigini, visto che la presenza dei turchi potrebbe risvegliare i ricordi dei violenti scontri del 2001 durante la partita Galatasaray-Psg.

GERMANIA-POLONIA Germania e Polonia sono divise da rivalità storiche e politiche. Per capire quanto sia delicato il match del 16 giugno allo Stade de France di Parigi, basta tornare indietro di 8 anni, all'Europeo in Austria e Svizzera. Prima e dopo il match a Klagenfurt, ci furono centinaia di arresti tra i tifosi tedeschi e si segnalarono gravi scontri nei dintorni dello stadio al termine della gara.

INGHILTERRA-GALLES Inghilterra-Galles, match in programma il 16 giugno a Lens, è stato indicato dal ministro dello Sport, Patrick Kanner, come uno dei match a rischio di questi Europei. Ancora di più, dopo il pareggio degli inglesi nel match contro la Russia, perché in caso di vittoria di Bale e compagni la squadra di Hodgson avrebbe un piede fuori dall'Europeo.