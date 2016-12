Euro 2016, scontri a Marsiglia tra francesi e hooligans inglesi

10 giugno 2016

Scontri a Marsiglia alla vigilia della partita d'esordio degli Europei di calcio. Nella notte sono scoppiati dei tafferugli tra hooligans inglesi e gruppi di giovani francesi. Secondo fonti britanniche, gli inglesi avrebbero gridato slogan come "Isis, dove sei?". La polizia, in tenuta anti-sommossa, è intervenuta con lacrimogeni e manganelli per disperdere i circa 200 tifosi. Sabato a Marsiglia è in programma la sfida tra Inghilterra e Russia.