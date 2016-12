Euro 2016: scontri a Lille tra russi, inglesi e gallesi

14 giugno 2016

Nuovi scontri in Francia per Euro 2016. A Lille, secondo quanto riferito dal 'Daily Mail', alcuni tifosi russi hanno attaccato ultras inglesi e gallesi. I tafferugli sono avvenuti in un bar vicino alla stazione centrale. Due russi sono stati arrestati. Proprio oggi l'Uefa ha stabilito che in caso di nuovi disordini durante le partite dei Campionati Europei, dopo quanto avvenuto a Marsiglia, la Russia sarà squalificata dal torneo.