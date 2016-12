Euro 2016, scontri a Lille prima di Germania-Ucraina

12 giugno 2016

Prepartita di tensione anche a Lille dove Germania e Ucraina si affronteranno in una partita valida per il gruppo C di Euro 2016. Dopo una giornata trascorsa tranquilla, poco prima delle 18 una trentina di hooligans tedeschi ha attaccato alcuni tifosi ucraini sulla Grand-Place. La polizi è intervenuta tempestivamente fermando un tifoso tedesco e i feriti sono stati medicati direttamente sul posto.