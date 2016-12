Euro 2016: Russia-Slovacchia 1-2, Hamsik scatenato

LA PARTITA

La reazione, fulminante e rabbiosa, è tutta nell'espressione di Hamsik dopo il secondo gol. La Slovacchia torna in corsa in questo Europeo e lo fa attraverso una gara energica e vigorosa, riassunta al meglio dall'urlo del napoletano successivo alla perla con cui indirizza la gara a pochi secondi dal riposo: sugli sviluppi di un corner, il centrocampista rientra sul destro e fa partire un tiro a giro che è un mix di potenza e precisione; la sfera colpisce il palo interno e si infila nella porta di Akinfeev.



La sconfitta con il Galles obbliga la banda di Kozak a fare risultato e la pressione, in avvio, complica abbastanza i piani della Slovacchia, che pare soffrire la fisicità e il discreto palleggio dei russi. In realtà, si scoprirà più tardi, l'avversario più grosso per Hamsik e compagni è la tensione, che svanisce dopo l'1-0 di Weiss spianando così la strada agli slovacchi. Il vantaggio nasce da un lancio di Marekiaro, che pesca l'ex Pescara sulla sinistra: l'esterno, che attualmente gioca in Qatar all'Al-Gharafa, rientra sul destro e fa secco all'angolino Akinfeev (32').



La Russia, schierata con un 4-2-3-1 contro il 4-3-3 della Slovacchia, a questo punto sparisce dal campo per 50 minuti. I due a centrocampo (Neustadter-Golovin, cambiati all'intervallo) vengono spazzati via da Kucka, Pecovsky e Hamsik, mentre la difesa fa un po' acqua da tutte le parti. Lo 0-2 con cui si va al riposo è una garanzia per la squadra di Kozak, che però trema negli ultimi 10 minuti quando Glushakov (entrato a inizio secondo tempo), servito da Shatov, accorcia le distanze con un preciso colpo di testa. I russi si svegliano e vanno all'assalto a caccia del pareggio, ma il fortino slovacco regge e confeziona tre punti vitali: nel Gruppo B potrà ancora succedere di tutto.