Euro 2016: Rugani, Zappacosta e Benassi non partono per la Francia

7 giugno 2016

Con l'amichevole contro la Finlandia è finito anche il ritiro di Rugani, Benassi e Zappacosta. Antonio Conte voleva portare le riserve anche in Francia, a Montpellier, ma è arrivato il no di Juventus e Torino che si sono opposti alla "convocazione" del ct. I tre possono volare in vacanza, ma restano comunque a disposizione fino all'inizio dell'Europeo in caso di qualche infortunio dei 23 della rosa della Nazionale.



Una decisione che ha stizzito Conte. Dalla Juve è arrivato un altro divietro dopo il no alla convocazione di Bonucci per lo stage prima della finale di Coppa Italia.