Euro 2016: Ronaldo batte Bale e porta il Portogallo in finale

LA PARTITA

La semifinale che non ti aspetti. A Lione Portogallo e Galles si giocano un posto per la finale di domenica nel loro primo incrocio in gare ufficiali. Per i portoghesi è la quinta euro-finale, la seconda consecutiva dopo la cocente eliminazione ai rigori contro la Spagna, l'occasione più ghiotta per tornare a giocarsi il titolo dopo la sconfitta shock contro la Grecia in casa nel 2004. Di quella gara solo due i reduci, Ronaldo e Carvalho, ma solo la stella del Real è nell'11 titolare. Santos non ha recuperato Pepe, ma ha scelto il neo cagliaritano Bruno Alves al suo posto. Rispetto alla sfida con la Polonia, altri due cambi: Guerreiro per Eliseu come terzino sinistro, Danilo per lo squalificato William Carvalho in mezzo al campo. La favola del Galles, inutile dirlo, è tutta nei piedi di Bale, prontissimo per la sfida Real contro il compagno Cristiano Ronaldo. I gallesi non erano mai arrivati prima d'ora in semifinale, ma ormai hanno l'acquolina in bocca perché l'appetito vien mangiando e intravedono una finale davvero storica. Coleman ha il grattacapo di dover sostituire gli squalificati Davies e Ramsey, il cervello della squadra e: la scelta cade su Collins e King.



A inizio gara il Galles è più contratto, la posta in palio è altissima e le menti non possono di certo essere sgombre. Tanti errori di misura e l'assenza di Ramsey, uomo d'ordine del centrocampo, che si riflette sul gioco. Il primo squillo è del Portogallo poco dopo il quarto d'ora, ma il diagonale strozzato di Joao Mario termina a lato. Le due squadre non fanno pressing e preferiscono aspettarsi accorte davanti ai rispettivi portieri. I britannici si accendono insieme alla loro stella più fulgida. Prima Bale non inquadra la porta dopo uno schema da corner, poi si mette in moto con una delle sue proverbiali accelerazioni ma calcia troppo centralmente. Dopo la mezzora la gara diventa bruttina, con poche emozioni e il motto "prima non prenderle" che la fa da padrone. Ronaldo si vede al tiro solo nel finale, ma il suo colpo di testa termina a lato. Ai punti meglio il gallese, ma il risultato non si sblocca.



Lione è una città che porta bene a Ronaldo, che ha fatto doppietta contro il Lione con la maglia del Real e si è ripetuto contro l'Ungheria nella fase a gironi. E in tre minuti CR7 sveste i panni del giocatore abulico e mette quelli a lui più consoni di marziano. Prima vola in cielo più in alto di Chester e con un poderoso colpo di testa non lascia scampo a Hennessey (50'). Tre minuti e un suo tiro trova a centroarea Nani, la cui zampata non lascia scampo al portiere gallese. Un terrificante uno-due, che manda al tappeto Bale e compagni, che spariscono dal campo. CR7 va vicinissimo al primo gol su punizione all'Europeo su punizione, ma il tentativo numero 42 in quattro edizioni sorvola di pochissimo la traversa. Il fenomeno del Real può comunque consolarsi con l'aggancio a Michel Platini come miglior bomber della storia continentale (9 gol ciascuno). Ci provano anche Nani, Joao Mario e Renato Sanches, ma il Hennessey resiste. L'ultimo ad arrendersi del Galles è Bale: la prima conclusione è centrale, la seconda è un gioiello, ma Rui Patricio si salva in tuffo. Coleman inserisce uno dopo l'altro Vokes, Church e Jonathan Williams, esponendosi alle ripartenze dei lusitani. Danilo si vede negare il tris dal numero 1 gallese, poi CR7 salta anche il portiere ma calcia sull'esterno della rete. Il Portogallo vince la sua prima gara al 90' e va in finale con merito: con un Ronaldo non ci sono limiti, anche se Francia o Germania partiranno con i favori del pronostico. Finisce la favola Galles, ma per Bale e compagni sono solo applausi. Anche dai tifosi portoghesi.