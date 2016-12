Euro 2016, Rep. Ceca-Croazia 2-2: Skoda e Nedic riacciuffano Perisic e Rakitic

17 giugno 2016

Beffa clamorosa nella seconda giornata del Gruppo D per la Croazia, che avanti 2-0 sulla Repubblica Ceca si fa rimontare negli ultimi 15 minuti. I croati giocano nettamente meglio e mettono in ghiaccio la gara già dopo 60 minuti con i gol di Perisic e Rakitic , ma poi perdono Modric per infortunio e a 15' dal termine Skoda accorcia le distanze. Al 93' l'incredibile follia di Vida, che regala a Nedic il rigore del pari.

LA PARTITA

Incredibile l'occasione sprecata dalla Crozia, che ha dominato la gara in lungo e in largo per poi crollare clamorosamente negli ultimi minuti e rischiare addirittura il ko in extremis. L'uscita dal campo di Modric per infortunio non può essere un alibi per una squadra dalle immense qualità tecniche, che gioca un ottimo calcio, ma che è si è dimostrata troppo distratta in fase difensiva. I cechi riacciuffano per i capelli una partita già persa, conquistano il primo punto del torneo e tornano a sperare nella qualificazione agli ottavi, che con ogni probabilità si deciderà nell'ultimo match contro la Turchia.

Il ct Vrba conferma in blocco la difesa che ha quasi fermato la Spagna al debutto, mentre a centrocampo sceglie Skalak per Selassie e in attacco Lafata al posto di Nedic, che aveva deluso all'esordio. Nessun cambio invece per Mister Cacic, che ripropone lo stesso 11 imbottito di giocatori tecnici che ha battuto la Turchia al primo turno con Modric in cabina di regia e Perisic, Rakitic e Brozovic alle spalle dell'unica punta Mandzukic.

La Croazia parte subito forte prendendo il possesso del centrocampo e provando a schiacciare gli avversari nella loro metà campo con un palleggio prolungato e improvvise verticalizzazioni per l'attaccante della Juve, che gioca benissimo di sponda liberando i compagni al tiro. Ci provano prima, poi, infine è lo stessoa impegnare, che risponde presente. Perisic manca l'impatto col pallone a due passi dalla porta, la Croazia è un fiume in piena, i cechi barcollano ma non mollano. La differenza tecnica in campo è evidente, la nazionale di Vrba si difende compatta, ma è troppo rintanata nei pressi dell'area enon può salvare sempre. Rakitic sfonda sulla destra e il portiere dell'Arsenal risponde con un miracolo d'istinto, ma due minuti più tardi (37')si invola sull'altra fascia e scaglia un sinistro chirirgico che regala ai suoi il meritato vantaggio. Prima del riposo croati ancora pericolissimi con Corluka da dentro l'area, si va negli spogliatoi con l'impressione che la Croazia sia davvero una delle favorite di questo Europeo.