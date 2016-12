16 giugno 2016

Allo Stade de France si sfidano le big del gruppo C alle ore 21, Germania e Polonia. I tedeschi campioni del mondo hanno battuto 2-0 l'Ucraina al debutto mentre i biancorossi si sono imposti 1-0 sull'Irlanda del Nord con gol di Milik. E' una sorta di derby, inoltre hanno giocato nello stesso girone di qualificazione: 2-0 per i polacchi all'andata, 3-1 per i tedeschi al ritorno.