Euro 2016, Perisic si scaglia contro gli ultrà croati: "Meglio non giocare più"

17 giugno 2016

Ivan Perisic si scaglia, senza giri di parole, contro gli ultrà croati, dopo i disordini nel match contro la Repubblica Ceca: "Sono persone non sono interessate alla partita. Forse sarebbe meglio non giocare più perché non possiamo continuare così. Adesso la Uefa potrebbe punirci pesantemente, ma speriamo che non sia così. Queste scene sono una vergogna per il nostro paese civile, ma bisogna trovare una soluzione".