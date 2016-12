Euro 2016, pacco sospetto a Bordeaux: scene di panico prima di Belgio-Irlanda

18 giugno 2016

Un pacco sospetto è stato trovato dalle forze di polizia a Bordeaux, dove è in programma la partita tra Belgio e Irlanda, mentre intorno si scatenavano scende di panico. Lo apprende l'Ansa da ambienti Uefa. L'incubo terrorismo, insomma, torna a incombere sugli Europei. Il pacco sospetto erra uno zainetto nel quale sono stati ritrovati dalla polizia francese otto fumogeni. L'episodio è avvenuto fuori dalla prima cinta dei controlli per entrare nello stadio. Con ogni probabilità, dicono le fonti, un tifoso che voleva portare i fumogeni all'interno dell'impianto non se l'è sentita di affrontare la perquisizione e ha abbandonato tutto. Al momento dell'allarme, gli spettatori presenti hanno fatto immediatamente il vuoto allontanandosi correndo e si è creato allarme. Poi la situazione è stata risolta: i responsabili della sicurezza hanno aperto lo zaino e verificato il contenuto.



Segnali di tensioni in vista della partita erano già arrivate nella notte, quando la polizia belga aveva eseguito un max-blitz a Bruxelles fermando 12 persone sospettate di aver pianificato attacchi durante la partita Belgio-Irlanda. Stando all'emittente fiamminga Vtm e al quotidiano Le Soir, nel mirino dei terroristi c'erano i tifosi radunati a guardare le partite e altre aree affollate come centri commerciali e stazioni.