Euro 2016, nuovo look per Perisic: capelli con la bandiera croata

25 giugno 2016

Ivan Perisic continua a stupire. In campo, ovviamente, protagonista fin qui di un super europeo. Ma anche per il look con il quale scende e scenderà in campo. Se al debutto si era presentato con il numero 4 e il profilo della Croazia disegnati sui capelli, ora l'interista ha osato ancora di più: contro il Portogallo scenderà in campo con la bandiera croata disegnata e colorata in testa.