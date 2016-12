Euro 2016, non c'è Manaj nei 27 pre-convocati dell'Albania

21 maggio 2016

Il ct dell'Albania Gianni De Biasi ha reso noto in una conferenza stampa a Tirana l'elenco dei 27 pre-convocati per gli Europei di Francia. Nella lista non c'è l'interista Rey Manaj, ma ci sono sei calciatori che giocano in Italia: il portiere della Lazio Berisha, i difensori Hysaj (Napoli), Ajeti (Frosinone), Djimsiti (Atalanta), i centrocampisti Memushaj (Pescara) e Basha (Como). Domenica il via allo stage pre-Europeo.