Euro 2016, nei convocati della Russia anche un "tedesco" e un "brasiliano"

22 maggio 2016

La storia di Neustadter è una delle curiosità di queste settimane che precedono gli Europei in Francia. 28 anni, non ha ancora il passaporto russo, ma conta di ottenerlo nei prossimi giorni, in modo da rispondere alla convocazione della nazionale russa. Nato a Dnipropetrovs'k, nella vecchia Unione Sovietica, da padre kazako e mamma russa, si trasferì da piccolo in Germania per seguire la carriera del papà calciatore (nell'88 giocava appunto nel Dnipro, per poi proseguire con Karlsruher e Mainz). Proprio a Magonza Neustadter è cresciuto ed ha debuttato, prima di passare al Borussia Moenchengladbach e poi allo Schalke, dove milita attualmente. Conta due presenze con la maglia della Germania, ma in amichevole: quindi non avendo preso parte a match ufficiali, potrà rispondere alla convocazione della Russia. Come fece Diego Costa prima di passare dal Brasile alla Spagna.



Nell'elenco di Slutskiy figura anche il portiere della Lokomotiv Guilherme Alvim Marinato, che conta già una presenza con la Russia: è brasiliano, naturalizzato. Il ct, che è anche l'allenatore del Cska, ha convocato anche la giovane stella della squadra di club che allena, Alexander Golovin.