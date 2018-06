Euro 2016, Löw applaude l'Italia: "Bravi, ma noi superiori"

3 luglio 2016

Löw non nasconde un certo stupore nell'aver visto l'Italia "rimontare il gol: io avevo visto contro la Spagna che loro attaccano molto bene, dunque ho dovuto chiudere gli spazi centrali della nostra area con tre difensori. Cambiare era necessario". Sulla sequenza dei rigori, Löw spiega che i primi cinque erano stati stabiliti prima, poi dal sesto ha deciso la squadra in campo. "Kimmich ed Hector sono giovani, ma sono rimasti tranquillissimi".



Manuel Neuer, eletto man of the match, non nasconde la grande gioia per aver battuto l'Italia. " "Finalmente siamo riusciti a battere l'Italia, siamo in semifinale - ha detto il portiere del Bayern in conferenza stampa - E' stato incredibile, vedere tirare così tanti rigori. Non siamo riusciti a battere l'Italia dopo i 120' e siamo dovuti passare dai rigori. E' stata una guerra di nervi, io mi sono concentrato su quello che dovevo fare. Non è stato facile".