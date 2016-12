Euro 2016, le statistiche: Liverpool e Juve le più presenti

3 giugno 2016

Sarà un Europeo targato Premier League, ma soprattutto targato Juventus. I bianconeri, così come il Liverpool, saranno il club più rappresentato in Francia: sono 12 i convocati della squadra di Allegri in campo durante la rassegna continentale. Un primato condiviso con il Liverpool. Le altre squadre più rappresentate saranno il Tottenham (11 convocati), Manchester United (10), Barcellona, Bayern e Fenerbahçe (9), Arsenal, Basilea, CSKA Mosca, Real Madrid e Roma (8). Dominio Premier League, come detto: 139 dei 552 giocatori (cioè il 25 percento) delle 24 squadre provengono dall'Inghilterra, compresi tutti i 23 della selezione di Roy Hodgson, unica nazionale a non pescare i propri convocati da alcun campionato estero. Di quei 139 non tutti però giocano in Premier: 103 infatti militano nella massima divisione inglese, ma ben 31 giocano in Championship, 4 in League One, 1 addirittura in League Two, la quarta serie, in pratica la nostra Serie D: si tratta di Luke McCullough dell'Irlanda del Nord , che gioca nel Doncaster Rovers.