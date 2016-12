Euro 2016: la Polonia parte forte Milik stende l'Irlanda del Nord: 1-0

12 giugno 2016

I primi tre punti del Gruppo C sono della Polonia che ha battuto 1-0 l'Irlanda del Nord. A Nizza all'Allianz Riviera match senza storia con i polacchi sempre in controllo. Dopo un primo tempo dominato, il gol è arrivato all'inizio della ripresa (51') con Milik servito ottimamente dal viola Blaszczykowski. Nessuna occasione da gol per Lewandowski. Prima storica vittoria per i polacchi nella fase finale di un Europeo.



LA CRONACA Era uno degli uomini più attesi e Arkadiusz Milik non ha perso l'occasione per mettersi in mostra. Il bomber dell'Ajax è cercato da mezza Serie A (Napoli, Inter, Roma e Lazio) e all'esordio all'Europeo è riuscito ad oscurare addirittura il compagno Lewandowski. Un attaccante completo capace di dialogare con i compagni, andare in profondità e colpire. Dopo aver calciato alta la palla gol più nitida del primo tempo, si è riscattato in avvio di ripresa con un bel piazzato di sinistro dall'altezza del dischetto di rigore. Su assist del brillante giocatore della Fiorentina Kuba Blaszczykowski, palla rasoterra alle spalle di McGowern per una rete storica, quella dei primi tre punti per i polacchi in una fase finale di un Europeo.



Bella prestazione della Polonia che si è confermata una formazione ostica candidandosi a sorpresa del torneo. Solida in difesa con il duo "italiano" Szczesny e Glik, vivace a centrocampo grazie agli esterni e pericolosa in attacco con due centravanti di tutto rispetto. Un 4-4-2 ben studiato dal ct Nawalka che ha chiuso con il 65.24% di possesso palla non rischiando nulla.



Bocciata l'Irlanda del Nord che fin qui è stata la peggior squadra vista in Francia. Ritmi bassissimi e gioco quasi nullo per la formazione di Michael O'Neill. Ha deluso molto anche l'ex Palermo Lafferty che in attacco ha fatto sportellate senza mai essere incisivo: contro Ucraina e Germania sarà ancora più dura.



LE PAGELLE Milik 7,5 - La stella dell'Ajax ha confermato il suo valore. In ottica mercato una notizia negativa per Inter, Roma e Napoli che lo stanno seguendo da diverso tempo: la sua valutazione è destinata a salire... Bisogna fare in fretta ad aggiudicarselo!



Lewandowski 5,5 - Partita in ombra per il goleador del Bayern Monaco. Zero conclusione verso la porta irlandese, arrugginito!



Lafferty 5 - Zamparini lo aveva cacciato dal Palermo definendolo un "donnaiolo". In Sicilia non ne sentono la mancanza...



Szczesny 6 - Partita da spettatore per il portierone che potrebbe restare a Roma. Pronto nel finale con una bella uscita.



IL TABELLINO POLONIA-IRLANDA DEL NORD 1-0

Polonia (4-4-1-1): Szczesny 6; Piszczek 6, Glik 6, Pazdan 6, Jedrzejczyk 6; Blaszczykowski 6,5 (35' st Grosicki sv), Krichowiak 6, Maczynski 6 (33' st Jodlowiec sv), Kapustka 6 (43'st Peszko sv); Milik 7,5; Lewandowski 5,5. A disp.: Boruc, Fabianski, Cionek, Wawrzyniak, Salamon, Linetty, Zielinski, Starzynski, Stepinski. Ct: Nawalka 6

Irlanda del Nord (4-5-1): McGowern 5,5; McLaughlin 5, Cathcart 5, J. Evans 5, McAuley 5; McNair 5 (1' st' Dallas 5), Norwood 5, Davis 5, Baird 5 (31' st Ward sv), Ferguson 5 (21' st Washington 5); Lafferty 5. A disp.: McGinn, Grigg, Carroll, C. Evans, McCullough, Hughes, Magennis, Hodson, Mannus. Ct: M. O'Neill 5

Arbitro: Hategan (Rom)

Marcatori: 6' st Milik

Ammoniti: Kapustka, Piszczek (P); Cathcart (I)

Espulsi: -