Euro 2016: la Francia vuole sfatare il tabù Germania

7 luglio 2016

La Germania campione del mondo in carica si presenta all'appuntamento dopo avere eliminato l'Italia ai quarti di finale a Bordeaux, al termine di una battaglia risoltasi solo dopo 18 rigori. Decisamente più agevole la qualificazione della Francia che ha messo fine alla favola Islanda imponendosi con un roboante 5-2. Le due squadre si affrontano per la prima volta nella fase finale di un Europeo: non esistono precedenti nemmeno nelle qualificazioni.



I francesi non battono i tedeschi in gare ufficiali dalla finale per il terzo posto dei Mondiali del 1958, vinta 6-3 a Goteborg. Da quel giorno ha sempre fatto festa la Germania: nelle semifinali dei Mondiali 1982 e 1986, e più recentemente nei quarti di finale dei Mondiali 2014. Se si contano anche le amichevoli, tuttavia, il bilancio vede la Francia avanti con 13 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Capitolo formazioni. Diverse le assenze in casa Germania: agli infortunati Mario Gomez e Khedira si aggiunge la squalifica di Hummels. Loew è dunque costretto a rivoluzionare la squadra: sceglie Emre Can davanti alla difesa, con Kimmich terzino destro. Tutti disponibili, invece, per Deschamps che lascia in panchina il centrocampista del Leicester Kanté per far spazio a Sissoko.