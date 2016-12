Euro 2016: la formazione ufficiale. Tutto come previsto: c'è Bonucci

22 giugno 2016

L'Italia torna in campo fra poco allo Stade Pierre Mauroy di Lille per la terza e ultima giornata del Girone E di Euro 2016 contro l'Irlanda. Gli azzurri, che lunedì a Parigi agli ottavi di finale affronteranno la Spagna campione in carica, scenderanno in campo con una formazione stravolta rispetto alle prime due vittoriose uscite contro Belgio e Svezia. In attacco spazio alla coppia Zaza-Immobile, maglia da titolare anche per Bernardeschi. Bonucci in campo.