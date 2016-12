Euro 2016: l'Italia si ferma, alle 18 c'è la Spagna

27 giugno 2016

Lo Stade de France sarà il teatro alle 18 di Italia-Spagna, ottavo di finale di Euro 2016. Gli azzurri, dopo aver chiuso al primo posto il Girone E, sono chiamati all'impresa di eliminare i campioni in carica per due edizioni consecutive in un match da dentro o fuori che non consente errori. Lo sa bene il ct Antonio Conte che ieri, in conferenza, ha chiesto ai suoi di "andare oltre la ragione" per vendicarsi del 4-0 subito in finale quattro anni fa.



Dopo la vittoria convincente all'esordio contro il temuto Belgio, l'Italia ha battuto 1-0 la Svezia prima di essere sconfitta, in un match privo di alcun significato agonistico, dall'Irlanda. Un campanello d’allarme servito a Conte per capire su quali giocatori poter contare. Il commissario tecnico dovrà però fare a meno di Candreva, ancora out per un infortunio muscolare.



La Spagna ha invece chiuso al secondo posto il suo Girone alle spalle della Croazia: è stata determinante la sconfitta in rimonta subita nell'ultima giornata proprio per mano di Perisic e compagni (eliminati poi agli ottavi dal Portogallo). Gli uomini di Del Bosque erano stati fino a quel momento impeccabili con due successi in altrettante partite (con Turchia e Repubblica Ceca).



Sono in tutto 37 i precedenti tra le due Nazionali e il bilancio è in perfetto equilibrio con 12 vittorie a testa e 13 pareggi. L'ultimo successo degli Azzurri risale però ai Mondiali statunitensi del 1994: ai quarti di finale i ragazzi allenati da Sacchi si imposero 2-1 con reti di Dino e Roberto Baggio. Nella finalissima degli ultimi Europei, però, l'Italia venne sconfitta con un sonoro 4-0 dalla Spagna mentre il confronto più recente (l'unico con Conte ct azzurro) risale al 24 marzo scorso in un'amichevole al nuovo Friuli di Udine terminata 1-1 con gol di Insigne e Aduriz.