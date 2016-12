Euro 2016, Italia-Spagna: le formazioni ufficiali

Dentro o fuori, il tempo degli esperimenti è finito. Euro 2016 entra nel vivo anche per l' Italia che alle 18 a Saint-Denis affronta la Spagna di Del Bosque. Chi vince troverà la Germania ai quarti. Il ct Antonio Conte si affida al collaudato 3-5-2 con Florenzi al posto dell'infortunato Candreva. De Sciglio ha vinto il ballotaggio con Darmian per la fascia sinistra.

Un pacco sospetto è stato rinvenuto dalla polizia francese a circa un chilometro dallo Stade de France a Saint Denis intorno alle 15,30. L'oggetto, uno zainetto, era rimasto abbandonato in Avenue du Président Wilson, l'arteria principale che conduce allo stadio. Lo si apprende dalla polizia francese. La zona è stata immediatamente isolata per consentire agli agenti della Gendarmerie e agli artificieri di effettuare le opportune verifiche. L'operazione è durata circa 10 minuti, durante i quali i tifosi diretti allo stadio sono stati deviati per le vie circostanti. Era un falso allarme. Alle 16,15 la zona è di nuovo libera e prosegue senza alcun problema l'afflusso dei coloratissimi sostenitori di Italia e Spagna verso l'impianto di Saint Denis.

Come a USA '94, l'ultima volta che l'Italia ha battuto la Spagna in una competizione ufficiale, la nostra nazionale giocherà con la divisa azzurra mentre la Spagna indosserà la maglia bianca. Arbitra il turco Cakir, lo stesso della finale di Berlino tra Juventus e Barcellona.

MISURE DI SICUREZZA ALTISSIME

Misure di sicurezza altissime in città e soprattutto nei dintorni dello stadio. Poliziotti in assetto anti sommossa e addetti alla sicurezza presenti ad ogni angolo della strada e controlli effettuati già nei dintorni dello Stade de France delimitati da transenne. Questa sera in tribuna tra gli altri saranno presenti il presidente federale Carlo Tavecchio, il direttore generale Michele Uva, l'ambasciatore italiano in Francia Giandomenico Magliano e Manuel Valls, primo ministro francese di origine spagnola.